Adliye Sarayı’nın güneyinden geçen ve bulvarın güney kesimini besleyen ana iletim hattında iki ayrı noktada oluşan arızalar üzerine ekipler, akşam saatlerinde çalışmalara başladı.

Trafik akışının ve günlük yaşamın etkilenmemesi, hattın da en kısa sürede yeniden devreye alınması amacıyla müdahale gece boyunca aralıksız sürdürüldü.

Adıyaman Belediyesi, içme suyu altyapısının sağlıklı şekilde işler durumda kalması için bakım ve onarım çalışmalarını aralıksız sürdüreceğini belirtti.

Kaynak : PHA