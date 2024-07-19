Belediye yetkilileri, vatandaşların daha sağlıklı ve temiz bir çevrede yaşamalarını sağlamak amacıyla çöp konteynerlerinin düzenli olarak temizlendiğini belirtti. Bu uygulama sayesinde, şehir merkezinde oluşabilecek kötü koku ve görüntülerin önüne geçilmesi hedefleniyor.

Çalışmayla ilgili açıklamada bulunan Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, çevre temizliğinin önemine vurgu yaparak, "Şehrimizin temizliği ve halkımızın sağlığı bizim önceliğimizdir. Çöp konteynerlerinin günlük olarak temizlenmesi, kötü koku ve görüntülerin önlenmesi adına önemli bir adımdır. Vatandaşlarımızdan da çevre temizliği konusunda duyarlı olmalarını rica ediyoruz." dedi.

Söz konusu temizlik çalışmalarının sadece şehir merkezi ile sınırlı kalmayacağını, Adıyaman'ın tüm mahallelerinde de benzer çalışmaların yapılacağını kaydeden Başkan Tutdere, Belediye ekipleri, şehrin temizliğini sağlamak için 7/24 görev başında olacaklarını belirtti.

Adıyaman Belediyesi'nin bu çevre temizliği çalışması, vatandaşlar tarafından da memnuniyetle karşılandı. Şehir sakinleri, bu uygulamanın devam etmesini ve şehir genelinde temizliğe daha fazla önem verilmesini talep ediyor.



Kaynak : PHA