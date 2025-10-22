Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Abdülhamid Han Kültür Merkezi'nde faaliyet gösteren Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nü ziyaret etti.Müdürlük personeliyle bir araya gelen Başkan Tutdere, yürütülen sosyal destek çalışmalarına ilişkin bilgi aldı.

5 Bin 214 Aileye Sosyal Destek

Başkan Tutdere, kent genelinde 15 binden fazla vatandaşın Sosyal Destek Kartı (Halk Kart) için başvuruda bulunduğunu belirterek, yapılan incelemeler sonucunda 1 ve 2'nci dereceye göre 2 bin 388, 3'üncü dereceye göre ise 2 bin 826 olmak üzere toplamda 5 bin 214 aileye sosyal destek sağlandığını kaydetti.

'Halkın Belediyesi Olmaya Devam Edeceğiz'

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, sosyal destek çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, 'Adıyaman Belediyesi olarak sadece altyapı ve üstyapı değil, her alanda şehrimize yenilikler kazandırıyoruz. Belediyemizi halkın belediyesi yaparak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğümüz, muhtaç durumdaki ailelerimizin taleplerini alıyor ve saha çalışmalarıyla Adıyaman'ın sosyal röntgenini çekiyor' ifadelerini kullandı.

Başkan Tutdere, bugüne kadar yapılan başvuruların titizlikle incelendiğini belirterek, '15 binden fazla başvurudan 9 bini uygun bulunmadı. 5 binden fazla aileye ise Halk Kart aracılığıyla sosyal destek sağlandı' dedi.

'Çocuklarımıza Güzel Bir Kent Bırakacağız'

Başkan Tutdere, seçim vaatleri arasında yer alan Halk Kart uygulamasını hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

'Adıyaman Belediyesi'nde ilk kez uyguladığımız Halk Kart ile ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında oluyoruz. Halkımıza verdiğimiz tüm sözleri planlı şekilde yerine getireceğiz. Amacımız, Adıyaman'ın 6 Şubat depreminin yaralarını sarması ve eski günlerinden daha da iyi bir noktaya gelmesidir. Çocuklarımıza daha yaşanabilir, güzel bir kent bırakmak için çalışıyoruz.'

Kaynak : PERRE