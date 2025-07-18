Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, bugün gerçekleştirilen Meclis Başkan Vekili seçiminde Ufuk Bayır’ın seçilmesini kutlayarak, bu sonucun Adıyaman’a hayırlı olmasını diledi.ADIYAMAN (İGFA) - Adıyaman Belediyesi, Valilik tarafından belirlenen takvim doğrultusunda Meclis Başkan Vekili seçimlerini başarıyla gerçekleştirdi.

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Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin görevinden uzaklaştırılması ardından, mecliste başkan vekili seçimi yapıldı. Adıyaman Belediye Başkan Vekili CHP'li Ufuk Bayır oldu.

Başkan Tutdere, sürecin sağduyulu ve sorumlu bir şekilde yürütüldüğünü belirterek, tüm meclis üyelerine teşekkür etti. Tutdere, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bizim birinci önceliğimiz, Adıyaman’ımızın yaralarını sarmak, halkımızın huzur ve refahını sağlamak ve bu kadim şehri hep birlikte yeniden ayağa kaldırmaktır" dedi.

Başkan Tutdere, arkadaşlarının aynı inanç ve kararlılıkla çalışmalarını sürdüreceğini vurgulayarak, "Nerede olursak olalım, halkımıza hizmet etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İGF