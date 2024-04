31 Mart Yerel Seçimleri sonrası Adıyaman’a yüzde 49.74 oy oranı ile belediye başkanı olarak seçilen Av. Abdurrahman Tutdere, beraberinde coşkulu bir kalabalık ile belediye mührünü almak üzere Adıyaman Belediyesi’ne geldi.

Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Başkan Adayı Av. Abdurrahman Tutdere, belediye binasında düzenlenen devir teslim töreni ile Dr. Süleyman Kılınç’tan belediye mührünü teslim alarak Adıyaman Belediye Başkanlığı koltuğuna oturdu.

Devir teslim töreni öncesi duygu ve düşüncelerini aktaran Dr. Süleyman Kılınç, “Çok değerli Başkanım ve misafirlerimiz, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün itibariyle, inşallah görevi devredeceğiz. Bu 5 yıl içerisinde şehrimiz hakikaten çok ciddi bir şekilde zorlu süreçlerden geçti: pandemi, kar, deprem gibi olağanüstü durumlarla mücadele ettik. Tabii ki, şehrimiz bu depremden sonra çok ciddi şekilde tahrip oldu; altyapısı ve üst yapısıyla, sosyal ve kültürel dokusuyla, psikolojik yapısıyla çok ciddi bir şekilde yardıma ihtiyacı var. İnşallah süreç içerisinde Başkanımız ve ekibi şehrimize çok güzel işler yapar. Bu saatten sonra parti ayrımı yapmadan hep birlikte bu şehri ayağa kaldırmamız lazım. Şehrimizde çok sayıda mağdur insanlarımız, öksüz ve yetim insanlarımız var. Bizler bir taraftan başladık. İnşallah Abdurrahman Tutdere Başkanımız şahsıyla ve ekibiyle birlikte çok güzel hizmetler inşa ederler. Biz de elimizden geldiğince her türlü desteği vermeye hazırız. Her türlü bilgiyi, paylaşımı, düşünceyi ve fiziki olarak her türlü desteği vermeye hazırız. Şehrimizin buna ihtiyacı var. Artık ayrıma, gayrıma ihtiyaç yok. Böyle bir zamanımız yok ve buna tahammülümüz de yok. Bizler mümkün mertebe şehrin ayağa kalkması için hep birlikte hareket etmeliyiz. Şehrimizin buna ihtiyacı var. Tekrar hayırlı olsun diyorum, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz” sözlerini dile getirdi.

Dr. Süleyman Kılınç’ın konuşmasının ardından duygu ve düşüncelerini aktaran Adıyaman Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Tutdere, konuşmasında; “Çok kıymetli başkanım, herkesi selamlıyorum. 31 Mart seçimlerini Adıyaman’ımızda demokrasiye uygun olarak kazasız belasız gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Bugün itibariyle mazbatamızı aldık. Başkanımızın devir teslim töreni ile birlikte görevimize başlayacağız. 5 yıldır görevde olan Süleyman Kılınç Başkanımıza emekleri için teşekkür ediyorum. Görevde olduğu süre içerisinde diyaloğa açık bir Başkandı, zor günler geçirdi, Covid'i atlattı, akabinde 6 Şubat depremlerini yaşadı. Bu süreçte bende şehrimizin milletvekili olarak Belediye Başkanımızla zaman zaman mesailerimiz oldu. Başkanımız ve ekibinin göstermiş olduğu bütün gayretleri ve çalışmaları için şehrimize yapmış olduğu katkıları için bende hepinizin huzurunda Süleyman Kılınç Başkanımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Bundan sonraki yaşamında sağlık diliyorum. Başkanımız ifade etti sağ olsunlar. Biz görevde kaldığımız süre içerisinde hem Süleyman Kılınç Başkanımızın hem de ondan önceki Belediye Başkanlarımızın kente dair tecrübeleri ve birikimlerinden, şehre ve bütün geleceğe dair umutlarından faydalanacağız. Biz kenti halkımızla beraber tüm kadrolarımızla beraber yürüteceğiz. Çünkü gerçekten bu şehrin birliğe ve beraberliğe ihtiyacı var. Sıradan bir kent değil, 6 Şubat'ta büyük bir yıkım yaşamış bir kent. Dolayısıyla Adıyaman halkının el birliği ile ayağa kalkabilir. Ben bu konuda ortak aklı önceleyen herkesle iletişim halinde olan bir başkan olacağım. Söz vermiştik halka birlikte yöneteceğiz demiştik, halkımızla birlikte Adıyaman’ımız ve Başkanımızla birlikte inşallah yönetip güzel hizmetler yapacağız. Başkanımızın başlattığı ve devam eden bütün projelerin takipçisi olup kısa sürede tamamlamaya çalışacağız. Seçimlerin Adıyaman’ımıza ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Bu saatten sonra hiçbir ayrım yapmaksızın Tutdere herkesin Başkanıdır. Süleyman Kılınç Başkanımız herkesin Başkanlığını yaptı burada, bizde herkesin Başkanıyız. Hiçbir parti ayrımı yapmaksızın ve ötekileştirmeksizin bütün halkın hizmetkârı olacağız. Belediye makamları halka hizmet makamlarıdır. Hiçbir zaman rozetimiz olmayacak ve biz halkımızla beraber şehrimize hak ettiği hizmetleri taşıyacağız. Buraya kadar gelen tüm basın mensubu arkadaşlarımıza ve bu güzel anı bizlerle paylaşan tüm halkımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Adıyaman'ın kardeşliğine birliğine beraberliğine uygun bir atmosferde seçim yaşadık. Tekrar seçimlerimizin tüm halkımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Başkanımıza bir kez daha teşekkür ediyorum asla onlara vefasızlık yapmayacağız. Her zaman hatırlarımızda olacaklar, her zaman tecrübelerinden faydalanacağız” ifadelerine yer verdi.

Devir teslim töreninin ardından Adıyaman Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Tutdere, Adıyaman Belediye Başkanlığı’nın önünde halka hitap etti.

Başkan Tutdere, halka hitap ettikten sonra Adıyaman Yeni Mezarlıkta bulunan Deprem Şehitliğini ziyaret ederek 6 Şubat’ta hayatını kaybeden şehitlerin mezarları başına karanfil bırakıp dua etti.



Kaynak : PHA