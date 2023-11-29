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Kabul edilen proje ile Adıyaman Belediyesi Bulgaristan'ın Montana Belediyesi ile birlikte çevrenin korunması ve özellikle su ve balıkların korunması için deneyim ve bilgi alışverişinde bulunarak sürdürülebilir yapılar oluşturmak için Avrupa Birliği çatısı altında işbirliği projesi başlatıyor. Projede Adıyaman Belediyesi, Montana Belediyesi, Technological Institute of Aquaculture 8 Teknolojik Su Ürünleri Enstitüsü) ve Adıyaman İnternet Yayıncıları ve Gazeteciler Derneği ortaklığında gerçekleştirilecektir.

Çevrenin korunmasına yönelik projeleriyle öne çıkan Adıyaman Belediyesi’nin Montana Belediyesi ile birlikte yürüteceği proje temel olarak, iklim ve çevre temelli eylemler için Türk ve AB yerel yönetimleri arasındaki diyaloğun geliştirilmesi ve yerel yönetimlerin kapasitelerinin güçlendirilmesini amaçlıyor.

“Yeşil Bir Gelecek İçin Şehir Eşleştirme Hibe Programı” kapsamında Adıyaman’ın iklim değişikliğine uyum sürecinin geliştirilmesi, bu konudaki kapasitesinin arttırılması ve yeni teknolojilerin uygulanması için Adıyaman ve Montana arasında bilgi ve deneyim paylaşımının sağlanacağı projenin hedefleri arasında şunlar da yer alıyor:

• Türkiye’deki yerel yönetimlerin, AB standartlarının ve politikalarının AB üye ülkelerinde nasıl uygulandığını gözlemlemesi, iyi uygulama örneklerini benimsemesi ve yaygınlaştırması iki belediyenin yerel mevzuatında araştırma faaliyetleri yürüterek politika oluşturmayı desteklemek için hazırlık çalışmaları yapmak;

• Montana ve Adıyaman Belediyeleri için önümüzdeki 5 yıl için eylem planları geliştirerek Türk ve Bulgar Belediyeleri arasındaki diyaloğu ve iklim değişikliği eylem kapasitelerini geliştirmek;

• İyi uygulamaların değişimi için eğitimler düzenleyerek iklim değişikliğine uyumu artırmak

• Çocuklar ve gençler arasında su ekosistemlerinin korunması konusunda farkındalık yaratmak. Proje kapsamında Çevre koruma ve iklim değişikliğiyle mücadele odaklı şehir eşleştirme faaliyetleri gerçekleştirilecektir.

Proje Kapsamında;

• Her iki belediyedeki yerel mevzuatın araştırılması ve analizi.

• Avrupa mevzuatı ve en iyi uygulamaların araştırılması ve paylaşılması.

• Her iki belediye için yerel eylem planlarının geliştirilmesi.

• Ortak seminer – bilgi birikiminin uyarlanması.

• Şehir eşleştirme konusunda web tabanlı bir platformun geliştirilmesi.

• Çocuklar ve öğretmenler için eğitim kamplarının düzenlenmesi.

• Avrupa mevzuatı ve iyi uygulamaların araştırılmasına ve analizine dayalı eğitim modüllerinin geliştirilmesi.

• Adıyaman belediyesinde çocuklara ve halka yönelik altı eğitimin düzenlenmesi ve yürütülmesi ve Medya ile farkındalık yaratma etkinlikleri düzenlenecektir.



Kaynak : PHA