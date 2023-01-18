Temiz bir çevre ve su tasarrufu konularında çeşitli projelere imza atan Adıyaman Belediyesi, gelecek nesilleri de bu konularda bilinçlendirmek için okullarda eğitimler vermeye devam ediyor.

Geçtiğimiz yıl ilköğretim 4. sınıf öğrencilerine yönelik 'Çevreci Çocuk' eğitim seti hazırlatıp 6 bini aşkın öğrenciye çevre bilincini anlatan bu eserleri dağıtan Adıyaman Belediyesi, bunun yanında 'Çevre Yönetimi Semineri'yle de öğrencileri çevre konusunda bilinçlendirmek için yoğun bir gayret ortaya koymuştu. Bu anlamlı projeyi daha da geliştirip, yaygınlaştırmak için kısa süre önce bünyesinde kurduğu İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü aracılığıyla eğitimlerine devam eden Belediye, bu kapsamda 2022-2023 eğitim yılı başından bu yana onlarca okulda konferanslar düzenleyerek öğrencileri çevre bilinci ve su tasarrufu konusunda bilgilendirdi.

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü uzmanlarından Mehmet Emin Yağımlı tarafından gerçekleştirilen konferanslarda, öğrencilere slayt ve videolar eşliğinde çevre bilinci ve su tasarrufu hakkında bilgiler verildiğini söyleyen yetkililer, eğitimlerde özellikle dünyadaki kaynakların çok azaldığını ve bunu engelleyecek tek şeyin çevreye karşı duyarlı olmak olduğuna dikkat çekiliyor.