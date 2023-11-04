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Şehir genelinde bulunan refüjlerde oluşan tahribatı ortadan kaldırmak için yoğun şekilde çalışan Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, şehir genelinde ki birçok noktada çalışmalarını tamamladı.

Karapınar Caddesi boyunca bulunan refüjlerde çalışmalarına devam eden ekipler, bakım ve onarım çalışmasının yanı sıra daha yeşil bir Adıyaman için çimlendirme ve ağaçlandırma çalışmasına da devam ediyor.

Çalışmalar hakkında bilgi aktaran yetkililer, “Sayın Belediye Başkanımız Dr. Süleyman Kılınç’ın daha yeşil bir Adıyaman hedefiyle beraber çalışmalarımıza hız vermiş bulunmaktayız. Kent merkezinin tamamında bulunan refüjlerin bakım ve onarım çalışmalarına devam etmekteyiz. Aynı zamanda bakım ve onarım çalışmalarını gerçekleştirirken çimlendirme ve ağaçlandırma çalışmalarını da yürütüyoruz.” İfadelerinde bulundular.



Kaynak : PHA