Adıyaman Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü bünyesinde görev yapan 04.17 Arama Kurtarma Ekibi, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından Van'da düzenlenen Akreditasyon Kampı'nda üç farklı yarışmada ikincilik elde etti.

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin göreve başlamasının ardından aktif hale getirilen Afet İşleri Müdürlüğü bünyesindeki 13 kişilik 04.17 Arama Kurtarma Ekibi, 25-27 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen kampa katıldı. Türkiye'nin 23 ilinden 58 arama kurtarma ekibinin yer aldığı üç günlük programda, afet ve acil durumlara müdahale kapasitesinin geliştirilmesine yönelik eğitim ve uygulamaların yanı sıra ekiplerin koordinasyon, iletişim ve takım çalışması becerilerini güçlendiren etkinlikler düzenlendi.

Kamp kapsamında gerçekleştirilen çadır kurma, halat çekme, elektrik oyunu ve yumurta oyunu gibi uygulamalarda 04.17 Arama Kurtarma Ekibi de yer aldı. Adıyaman ekibi, düzenlenen yarışmaların üçünde ikincilik elde ederek kampı üç dereceyle tamamladı. Dereceye giren ekibe organizasyon kapsamında çeşitli hediyeler takdim edildi. Akreditasyon sürecine yönelik çalışmalarını sürdüren ekip, eğitim ve uygulamalarla afet anında hızlı, koordineli ve etkin müdahale kapasitesini geliştirmeyi hedefliyor.

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, 6 Şubat depremlerinin ardından afetlere hazırlığın kent açısından taşıdığı öneme dikkat çekerek, '6 Şubat depremlerini yaşamış bir kent olarak afetlere karşı hazırlıklı olmak bizim için hayati önem taşıyor. Bu nedenle hem kurumsal kapasitemizi güçlendiriyor hem de arama kurtarma ekibimizin eğitim ve donanımını sürekli geliştiriyoruz. 04.17 Arama Kurtarma Ekibimizin Van'daki kampta gösterdiği performans ve elde ettiği dereceler bizleri gururlandırdı. Ekibimizi kutluyorum. Afet öncesinden müdahale ve iyileştirme süreçlerine kadar daha hazırlıklı ve dirençli bir Adıyaman için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz' diye konuştu.