Adıyaman'ın tanıtımına büyük önem veren ve bu anlamda birçok projeye imza atan Adıyaman Belediyesi, hayata geçirdiği projelerle ödülleri toplamaya devam ediyor.

Son olarak, Türkiye Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen 'Şehirlerde İnanç Turizminin Desteklenmesi Fikir ve Proje Yarışması' kapsamında 'Adıyaman'ı Keşfet Projesi' ile ödüle layık görülen Adıyaman Belediyesi adına Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, ödülü Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Başkanı Prof. Dr. Şükrü Karatepe ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin'in elinden aldı.

Ödül töreninin ardından duygularını ifade eden Kılınç, Adıyaman'ın tanıtımı için hayata geçirdikleri projelerin böyle anlamlı ödüllere layık görülmesinin kendilerini gururlandırdığını söyleyerek emeği geçenlere teşekkür etti.

Başkan Kılınç, yeni projeler için görüşmelerini sürdürdü

Türkiye Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen 'Şehirlerde İnanç Turizminin Desteklenmesi Fikir ve Proje Yarışması' kapsamında ödüle layık görülen 'Adıyaman'ı Keşfet Projesi'nin ödül törenine katılmak için gittiği Ankara'da, Adıyaman'a yeni projeler kazandırmak ve mevcut projelere hibe desteği arayışlarında bulunmak amacıyla çeşitli ziyaretler de gerçekleştiren Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, Ankara temasları çerçevesinde İlbank Genel Müdürü Yusuf Büyük ve AK Parti Sosyal Politikalar Başkan Yardımcısı ve Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat ile buluştu.

İlbank ziyaretinde Genel Müdür Büyük ile devam eden altyapı projeleri, hibeler, HES ve GES projeleri konularında görüştüklerini söyleyen Kılınç, AK Parti Genel Merkezi'nde ziyaret ettiği AK Parti Sosyal Politikalar Başkan Yardımcısı ve Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat ile de parti çalışmaları ve Adıyaman üzerine yararlı bir sohbet gerçekleştirdiklerini dile getirerek, İlbank Genel Müdürü Yusuf Büyük'e ve AK Parti Sosyal Politikalar Başkan Yardımcısı İbrahim Halil Fırat'a çalışmalarında başarılar diledi.