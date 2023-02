Adıyaman'da etkili olması beklenen olası kar yağışına karşın bu yıl tedbirlerini erken alan Adıyaman Belediyesi, 2 greyder, 4 küreme ve tuzlama aracı, 20 JCB kepçe, 5 pikap, 5 binek aracı ve 3 loder ile 160 personelden oluşan ve Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde kurulan karla mücadele ekibi ile şehrin dört bir yanında çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç'ın da sahada yer alarak an be an takip ettiği çalışmalar kapsamında ana arterler başta olmak üzere tüm cadde ve sokaklarda sürdürülen çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Kılınç, karın yağdığı ilk dakikadan itibaren ekiplerin sahada olduğunu ve yol açma ve tuzlama çalışması gerçekleştirdiğini söyleyerek, "Karlı yollarımızı biz açarız, vatandaşlarımızın gönül yolları açık kalsın ve karın keyfini çıkarsın" diye konuştu.

Başkan Kılınç, çalışmaları yakından takip ediyor

Karla mücadele çalışmaları boyunca bir an olsun sahadan ayrılmayan Başkan Kılınç, gelen ihbarları da bizzat kendisi takip ediyor.

İncelemeler sırasında, oluşturulan ekiplerin gayretlerine de dikkat çeken Başkan Kılınç, mesai arkadaşlarına bu zorlu görevde yaptıkları fedakar çalışmalardan ötürü teşekkür etti.

Sokak hayvanları unutulmadı

Kar yağışından olumsuz etkilenen bir diğer canlı olan sokak hayvanlarını bu yağışta da unutmadıklarını söyleyerek konuşmasına devam eden Başkan Kılınç, "Sokaktaki sessiz dostlarımız için endişelenen vatandaşlarımızın gönlü rahat olsun, uçan kuştan, sokaktaki sevimli dostlarımıza kadar hiçbir can dostumuzu yalnız bırakmıyoruz" dedi.