Müzik, görsel sanatlar ve halk oyunları alanlarında açılan kurslarda; uzman müzik ve resim öğretmenleri ile halk oyunları usta eğitmenleri eşliğinde saz–bağlama, piyano, gitar, resim ve yöresel halk oyunları branşlarında eğitim veriliyor.

5 ana başlık altında 17 farklı kursta yürütülen yaz dönemi eğitimlerinden 240 öğrenci faydalanıyor. Kurslar, 12 yaş ve üzeri katılımcılara yönelik olarak haftanın 5 günü ve tamamen ücretsiz şekilde devam ediyor.

Kurslara gösterilen yoğun ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getiren Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, kentte kültür ve sanat faaliyetlerini daha da yaygınlaştırmak için çalışmaların sürdüğünü vurguladı. Başkan Tutdere şunları söyledi:

“Sanat, toplumların gelişiminde ve bireylerin kendini ifade etmesinde çok önemli bir araçtır. Hemşehrilerimizin konservatuvar kurslarımıza gösterdiği yoğun ilgi bizleri hem onurlandırıyor hem de sanata dair daha fazla proje üretmek için motive ediyor. Amacımız, her yaştan vatandaşımıza sanatı sevdirmek ve yeteneklerini keşfetmelerine imkân sunmaktır. İlgi gösteren tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyor, sanatla iç içe bir Adıyaman için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğimizi vurgulamak istiyorum.”

Öte yandan kursiyerler de memnuniyetlerini dile getirdi. Konservatuvar sınavlarına hazırlık sürecinde ücretsiz eğitim alma imkânı bulduklarını belirten katılımcılar, sağladığı destek için Başkan Abdurrahman Tutdere’ye teşekkür etti.

Kaynak : PHA