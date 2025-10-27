'6 Şubat depremlerinde 14 gazeteci meslektaşımızı kaybettik'

Dernek Başkanı Murat Çeliker, ziyarette yaptığı açıklamada yerel basının önemine dikkat çekerek, 6 Şubat depremlerinde yaşanan kayıpları hatırlattı. Çeliker, şöyle konuştu:

'6 Şubat 2023 tarihinde 11 ilimizin içerisinde yer aldığı asrın felaketini yaşadık. Ancak depremden en çok derin yaralar alan illerin başında Hatay, Adıyaman, Malatya ve Kahramanmaraş geliyor. Türkiye'de en çok gazetecinin 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybettiği illerin başında Adıyaman bulunuyor. 14 meslektaşımızı kaybettik, onların acılarını halen yüreğimizde yaşıyoruz. Hepsini rahmetle anıyoruz, isimlerini her zaman yaşatacağız. Rabbim bir daha böylesi acılar yaşatmasın.'

'Halkımızın gözü, kulağı ve sesi olmaya devam edeceğiz'

Çeliker, deprem sonrasında yerel basının gösterdiği çabaya vurgu yaparak, Adıyamanlı gazetecilerin kenti terk etmediğini söyledi:

'Deprem sonrası ulusal medya bir süre bölgede haber yaptıktan sonra şehirden ayrıldı. Ancak bizler bu kentin gazetecileri olarak hiçbir zaman ilimizi terk etmedik. Halkımızın gözü, kulağı ve sesi olmaya devam edeceğiz. Yaptığımız haberlerle halkımız ile yetkililer arasında köprü olmayı sürdüreceğiz.

6 Şubat depremleri sonrası belediyeyi devralan Başkan Abdurrahman Tutdere'nin kentin yeniden ayağa kalkması için verdiği mücadeleyi yakından takip ediyoruz. Adıyaman'ın yeniden eski günlerine dönmesi için her zaman devletimizin ve yerel yöneticilerimizin yanında olduk, olmaya devam edeceğiz.'

'Belediye siyaset üstü bir makamdır'

Ziyarette Çeliker, Adıyaman Belediyesi'nin siyaset üstü bir makam olduğunu belirterek, yapılan her çalışmanın kamuoyuna yansıtılmasının önemine değindi:

'Belediye Başkanımız Abdurrahman Tutdere'nin ilimize kazandırdığı her eserin çok önemli olduğuna inanıyoruz. Bizler haberciler olarak, depremde büyük yıkım yaşamış olan kentimizde yapılacak her çalışmayı haberlerimize taşımaya devam edeceğiz.'

Başkan Tutdere'den yerel basına teşekkür

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, dernek yönetiminin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek basının önemine dikkat çekti:

'Öncelikle derneğinizin ilimize hayırlı olmasını diliyorum. Derneğinizde yer alan gazeteciler, uzun yıllardır basın camiasına emek veren meslektaşlarımızdır. Bu gazetecilerin bir çatı altında bir araya gelmesi çok kıymetlidir. Yaptığımız çalışmalar basın aracılığıyla kamuoyuna ulaşıyor. Bu nedenle basın emekçilerinin katkılarını çok iyi biliyorum. Murat Çeliker başkana ve yönetimine görevlerinde başarılar diliyorum.'

