Atatürk Bulvarı Köy Hizmetleri Kavşağı’nda 34 GPV 963 plakalı motor sürücüsü M.A. ile henüz sürücüsü belirlenemeyen 02 ADJ 697 plakalı otomobil kaza yaptı. İkindi saatlerinde meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü M.A’nın oğlu E.A’da hafif yaralandı. Olay yerine ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Haber: Yusuf Işık/Adıyaman PHA

Kaynak : PHA