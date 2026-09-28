Alitaşı Mahallesi'nin Çimen, Gül, Buhara ve İmam-ı Azam Küme Evleri'nde yaşayan mahalle sakinleri, kent merkezinde bulunmalarına rağmen uzun yıllardır temel belediyecilik ve altyapı hizmetlerinden yeterince yararlanamadıklarını savundu.

Vatandaşlar, kanalizasyon altyapısının bulunmaması nedeniyle çok sayıda evde foseptik çukurlarının kullanılmaya devam edildiğini, bu çukurların zaman zaman taşması sonucu kötü koku ve haşere sorunu yaşandığını söyledi. Çocukların oyun oynadığı alanlarda üzeri kapatılmış foseptiklerin de bulunduğunu belirten mahalle sakinleri, bu durumun kendilerini endişelendirdiğini ifade etti.

FOSEPTİK ÇUKURLARI ÜÇ GÜNDE BİR TAŞIYOR

Mahalle sakinlerinden biri, evinin avlusundaki foseptik çukurunu göstererek dört evin aynı küçük foseptiğe bağlı olduğunu söyledi.

Vatandaş, 'Buradan sayın yetkililere ve basın mensuplarına sesleniyorum. 2026 yılındayız, hala foseptik çukurlarına mahkumuz. Burada gördüğünüz dört ev bu küçük foseptik çukuruna bağlı. Üç günde bir taşıyor. Çocuklarımız bu suyun üstünden geçiyor, burada oyun oynuyor. Hep hastalık. Sayın yetkililerin buna el atmasını istiyoruz. Bizim de hakkımız, çocuklarımızın da hakkı' dedi.

Bölgede yaşayan vatandaşlar, özellikle yaz aylarında foseptiklerden kaynaklanan koku, sivrisinek ve böcek yoğunluğunun günlük yaşamı olumsuz etkilediğini belirterek kanalizasyon altyapısının bir an önce yapılmasını istedi.

MUHTAR İLİK: YÜZLERCE EV AYNI DURUMDA

Alitaşı Mahallesi Muhtarı Mustafa İlik de Çimen Küme Evleri'nde bir evin foseptik çukurunun bulunduğu alanda yaptığı açıklamada, sorunun birkaç evle sınırlı olmadığını söyledi.

İlik, 'Adıyaman merkeze bağlı Alitaşı Mahallesi Çimen Küme Evleri'ndeyiz. Burada binlerce vatandaş yaşıyor ve yüzlerce ev var. İmar olmadığından dolayı vatandaşlarımız foseptik çukurlarıyla hayatına devam ediyor. Evin bütün gideri bu kuyuya geliyor. Taştığı zaman özellikle yaz günlerinde kokudan ve sinekten durulmuyor. Burada ciddi bir mağduriyet yaşanıyor. Sadece bu ev değil, bunun gibi yüzlerce ev aynı durumda' ifadelerini kullandı.

Adıyaman Belediyesi ekiplerinin foseptikleri belirli aralıklarla boşalttığını belirten İlik, bunun geçici bir müdahale olduğunu ve sorunun kanalizasyon altyapısı yapılmadan çözülemeyeceğini söyledi.

'45 GÜNLÜK BEBEGİM BU KOKUNUN İÇİNDE BÜYÜYOR'

Mahallede yaşayan bir anne ise 45 günlük prematüre bebeğinin bulunduğunu belirterek yaşadığı kaygıyı dile getirdi.

Anne, 'Benim bebeğim 45 günlük ve prematüre doğdu. Steril bir alanda büyümek zorunda ama bu kokunun içinde büyüyor. Enfeksiyon kapma riskinden korkuyorum. Biz de kanalizasyon istiyoruz, internet istiyoruz, doğalgaz istiyoruz' diye konuştu.

Bir başka vatandaş da foseptik çukurlarının sık sık dolduğunu belirterek, 'Üç güne kalmıyor tuvalet çukurumuz doluyor. Çocuklarımız, torunlarımız çok sıkıntı çekiyor. Kokudan balkonda oturamıyoruz. Torunlarımız sürekli rahatsız oluyor' ifadelerini kullandı.

'BİZ DE DOĞALGAZ İSTİYORUZ'

Mahallede yaşayan bir ev hanımı ise doğalgaz bulunmamasına tepki göstererek tüp maliyetlerinin aile bütçelerini zorladığını söyledi.

Vatandaş, 'Burada doğalgaz yok. Biz de kadın değil miyiz, biz de ev hanımıyız. Neden iki ayda bir bin, bin yüz liraya tüp dolduralım? Biz doğalgaz istiyoruz, altyapı istiyoruz. Çocuklarımız için internet, park istiyoruz. Çocuklarımı tarlaya bırakıp arkasında sürü gibi gezmek istemiyorum. Düzgün bir alanımız olsun' dedi.

Sorunların uzun süredir devam ettiğini belirten vatandaş, seçim dönemlerinde siyasetçilerin mahalleye geldiklerini ancak daha sonra verilen sözlerin yerine getirilmediğini savundu.

İLİK: ALİTAŞI KÜME EVLERİ ÜVEY EVLAT MUAMELESİ GÖRÜYOR

Alitaşı Mahallesi Muhtarı Mustafa İlik, yaptığı basın açıklamasında Çimen, Gül, Buhara ve İmam-ı Azam Küme Evleri'nde yaşayan vatandaşların yıllardır birçok temel hizmetten mahrum kaldığını söyledi.

İlik, 'Adıyaman Merkez'de, Valiliğin, Belediyenin ve onlarca resmi kurumun bulunduğu bir şehirde Alitaşı Mahallesi'ne bağlı küme evleri unutulmuş, kaderine terk edilmiş ve yıllardan beri adeta üvey evlat muamelesi görmüştür' dedi.

Bölgede 30-40 yıldır yaşayan insanların yol, su, ulaşım, eğitim ve sağlıkla ilgili sıkıntılar yaşadığını belirten İlik, özellikle seçim dönemlerinde imar ve altyapı konusunda verilen sözlerin yerine getirilmediğini savundu.

'KANALİZASYON YOK, FOSPETİK VAR; KOKU VAR, HAŞERE VAR'

Mahallenin yaşadığı sorunları sıralayan İlik, kanalizasyonun bulunmadığını, foseptiklerin ise hem koku hem de haşere sorununa yol açtığını söyledi.

İlik, 'Bu bölgede kanalizasyon yok, foseptik çukurları var. Koku var, haşere var, çözüm yok. Doğalgaz yok. Ulaşım sıkıntısı yıllardan beri devam ediyor. Toz var, çamur var. Çocuklarımız okula giderken sıkıntı yaşıyor. Ambulansın, itfaiyenin girmekte zorlandığı yerler var' ifadelerini kullandı.

İnternet altyapısının da yetersiz olduğunu belirten İlik, bazı sokakların isim ve levhalarının dahi bulunmadığını ileri sürdü.

İMAR SORUNU BİRÇOK PROBLEMİN ÖNÜNDE DURUYOR

Muhtar İlik, yıllardır çözülemeyen imar sorununun elektrik ve su aboneliğinden kanalizasyona, doğalgazdan internete kadar pek çok sorunu beraberinde getirdiğini söyledi.

İlik, 'Vatandaş yıllardır evine elektrik, su aboneliği almakta sorun yaşıyor. Ruhsat alamıyor, çünkü imar yok. Fırın yok, market yok, oyun alanı yok, çocuk parkı yok, top sahası yok. Çocuklar da unutulmuş durumda' dedi.

Mahalle sakinleri de imar sorununun çözülmesiyle birlikte bölgeye temel altyapı hizmetlerinin daha sağlıklı şekilde götürülebileceğini ifade etti.

İLİK: OTURDUGUNUZ MAKAMIN HAKKINI VERİN

Basın açıklamasında yerel yöneticilere de seslenen Muhtar Mustafa İlik, açıklamasının en sert bölümünde mahalleye gelinmesini ve sorunların yerinde görülmesini istedi.

İlik, 'Başta Belediye Başkanı olmak üzere tüm yetkililere sesleniyorum. Oturduğunuz makamın lütfen hakkını verin. Bu şehirde her gün park, yol, açılışlar var. Her gün sosyal medyada fotoğraflar çektiriyorsunuz ama gelip şu vatandaşların halini hatırını soran yok' dedi.

İlik, Alitaşı Mahallesi Küme Evleri'nin ziyaret edilmemesine tepki göstererek, 'Bu vatandaşların dertlerini dinlemiyorsanız lütfen o koltukta oturmayın. Bu sorunları çözmek sizin için çok zor olmamalı. Gelin, görün ve çözüm üretin' ifadelerini kullandı.

'ÇÖZEMİYORSANIZ BİZİ YENİDEN KÖY YAPIN'

Muhtar İlik, sorunların çözülememesi halinde dikkat çeken bir öneride bulunarak bölgenin yeniden köy statüsüne alınmasını istedi.

İlik, 'Eğer bu işi çözemiyorsanız burayı tekrar köy statüsüne bağlayın ki hizmet gelsin. Adıyaman'ın birçok köyünde yol var, altyapı var, internet var, ulaşım var. Ama merkezdeki Alitaşı Mahallesi Küme Evleri'nde bunlar yok. Beyler, lütfen buraya gelin, bu alanları görün, bu insanların dertlerine çözüm arayın' diye konuştu.

'DEFALARCA DİLEKÇE VERDİK, YANIT ALAMADIK'

Mahalle sakinlerinden biri ise sorunların çözümü için belediyeye defalarca dilekçe verdiklerini, ancak sonuç alamadıklarını ileri sürdü.

Vatandaş, 'Onlarca imzayla defalarca belediyeye başvurduk. Verdiğim dilekçenin numarası hala cebimde. Herhangi bir yanıt alamıyoruz. Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere daha önce bu sorunun çözüleceğini söyledi ama hala bekliyoruz' dedi.

Seçim dönemlerinde verilen sözlerin tutulmadığını savunan vatandaş, 'Bu suç biraz da bizim. Seçim zamanı geliyorlar, alkışlıyoruz, oyumuzu veriyoruz. Söz veriyorlar ama sözlerinin arkasında durmuyorlar. Sayın Valimize de sesleniyorum; biz burada üvey evlat muamelesi görüyoruz' ifadelerini kullandı.

'ŞEHRE 15-20 DAKİKAYIZ AMA KÖY HAYATI YAŞIYORUZ'

Bir başka mahalle sakini ise kent merkezine kısa mesafede bulunmalarına rağmen temel hizmetlere erişmekte güçlük çektiklerini söyledi.

Vatandaş, 'Şehre çok uzak değiliz. 15-20 dakikalık mesafedeyiz ama köy hayatı yaşıyoruz. Muhtarımız bütün sorunlarımızı anlattı. İnşallah artık çözülür' dedi.

Alitaşı Mahallesi sakinleri, foseptik çukurlarının oluşturduğu koku ve haşere sorunundan imara, doğalgazdan internete, yol ve ulaşımdan çocukların kullanabileceği park ve spor alanlarına kadar birçok konuda kalıcı çözüm beklediklerini belirtti.

Vatandaşlar ve Mahalle Muhtarı Mustafa İlik, başta Adıyaman Valisi Abdullah Küçük ve Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere olmak üzere ilgili kurum yetkililerini bölgeye davet ederek sorunların yerinde incelenmesini ve yıllardır süren mağduriyetlerin sona erdirilmesini istedi.

Kaynak : PERRE