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Adıyaman’da ‘Akıllı Hastane’ modeliyle yapımı süren ve kullanılan izolatörlerle deprem anında bile kesintisiz hizmet sağlayacak olan 300 yataklı Adıyaman Kadın Doğum Hastanesi inşaatında sona gelindi.

Vali Dr. Osman Varol, çalışmaların hızla devam ettiği hastane inşaatında incelemelerde bulunarak 55 dönüm arazi üzerine inşa edilen hastanenin geldiği aşama ve mevcut durumu hakkında Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mehmet Şirik ve yüklenici firma yetkililerinden bilgiler aldı.

Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada, "Sahip olduğu teknoloji ve fiziki alt yapısıyla uzun vadede Adıyaman’ın sağlık alt yapısını ve fiziki koşulları daha da iyileştirecek bu önemli yatırımın ilimize hayırlı olmasını diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak : PHA