Adıyaman Belediyesi Meslek Edindirme Kursu (ADIMEK) depremden dolayı ara vermek zorunda kaldığı eğitimlerine kaldığı yerden devam etmeye başladı.

Fatih ve Siteler mahalleleri ile Sitilce TOKİ’de bulunan Kadın Gençlik Merkezlerinde başlayan kurslar için yeni kayıtların alınmaya başladığını söyleyen ADIMEK sorumluları, başvuruların Kadın ve Gençlik Merkezlerine yapılabileceğini dile getirdi.

Sorumlular, kurslarla ilgili yaptığı bilgilendirmede şunları ifade etti: “Depremden önce faaliyetlerini başarıyla yürüten meslek edindirme kurslarımıza depremden dolayı ara vermek zorunda kalmıştık. Bu olumsuz durumdan kaynaklanan yaraları en hızlı şekilde sarmak için başlattığımız çalışmalar kapsamında kurslarımızı da yeniden faaliyete başlattık. Bu kurslarımızdan yararlanmak isteyen bayan hemşerilerimizin Fatih ve Siteler mahalleleri ile Sitilce TOKİ’de bulunan Kadın Gençlik Merkezlerine başvuruda bulunmaları gerekmektedir.”



Kaynak : PHA