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Hastane Konferans Salonunda acil servis hemşirelerine yönelik düzenlenen triyaj eğitiminde hastanın hastaneye gelişi ve muayene öncesi yapılması gerekenler hakkında bilgi verildi.

Acil Servis Çocuk Acil Yan Dal Uzmanı Dr. Özlem Çolak, tarafından acil serviste görev yapan hemşirelere yönelik triyaj eğitimi verildi.

Dr. Çolak eğitimde hastaların acil servise ilk gelişlerinde yapılması gereken rutin ölçümler ve öncelik sıralarının belirlenmesindeki kategorileri sıralayarak hastalara yaklaşımların nasıl olması gerektiği yönündeki bilgileri aktardı. Eğitimin sonunda hemşireler, Dr. Çolak'a sorular sorarak triyajda yaşadıkları sorunların çözümü noktasında bilgi aldı.

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mehmet Şirik, eğitim programları düzenleyerek, hastanenin hizmet kalitesini artırmayı amaçladıklarını söyledi.

Eğitimlerin güncel bilgilerle sürekli devam edeceklerini Başhekim Şirik," Kalitenin arttırılması yönünde yenilikçi anlayışla eğitimlerimiz önceliğimiz durumdadır. Hem hemşire hem de sağlık çalışanlarımızı yıl içerisinde uzmanlarımız tarafından sürekli olarak eğitimlerimiz ile bilgilendiriyoruz. Bu eğitimlerimiz günümüze uygun şartlarda kendi içerimizde rekabet derecesinde daha ileriye taşımak için sürekliliğini koruyoruz" dedi.

Kaynak : PHA