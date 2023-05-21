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Ardından pek çok kişi Türk Günü Yürüyüşüne katıldı.

ABD'deki Türk ve Müslümanlar hayatlarından memnun mu?

ABD'deki Türk ve Müslümanlar hayatlarından memnun mu?

Yağmurlu ve serin havaya rağmen Türk halkı görev bilinciyle sandığa koştu ve uzun kuyruklar oluşturdu.

Amerika Birleşik Devletleri'nde, Türkiye'deki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tur oylaması için sandıklar dün açıldı. New Jersey'deki oy kuyruğunu Emine Yılmaz görüntüledi. Emine Yılmaz - abdpost.com / ABD (İGFA) - Amerika Birleşik Devletleri'nde dün açılan sandıklar 24 Mayıs tarihine kadar açık kalacak.

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