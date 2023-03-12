Ekonomist Dergisi'nde yer alan raporun ayrıntılarında Cumhurbaşkanlığı seçimlerini muhalefetin adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kazanması halinde TL’de “keskin ve kayda değer bir ralli” görüleceği, TCMB’nin daha ortodoks bir faiz belirleme rejimine dönüş yapacağı öngörüldü.

Rapora göre faiz rejiminin değişmesi halinde TL'nin 2023'ün 2. çeyreğinin sonuna kadar yüzde 20 değer kazanabileceği, TL cinsinden varlıklara sermaye akışının artması, bu sebeple dolar/TL'nin 2023'te 15 ve 2024 ortasında ise 14 seviyesinden işlem görmesi beklendiği ifade edildi.

ERDOĞANLI İHTİMALLER

Raporda analistler, seçimi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kazanması ihtimalini yüzde 55 ile yüzde 60 aralığında olarak belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimleri tekrar kazanması halinde ise, 2023 yılının 2. çeyrek sonuna kadar döviz piyasasına yapılan müdahalelerle dolar 19 civarında sabit görünümünü koruması beklediği ancak uzun vadeli bir perspektifte ise analistler TL'nin değer kaybedebileceği görüşünü savundu. Döviz rezervlerindeki azalmanın devam etmesi ve para politikasında değişim olmaması halinde, 2023'ün son çeyreğinde beklenti ise dolar/TL'nin 19,5 ve 2024 yılı ortasında ise 20'ye yükselmesi analistlerin tahminleri arasında yer aldı.