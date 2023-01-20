Türkiye için üretilen F-35'leri teslim etmeyen ABD, Türkiye'nin proje kapsamda ödediği 1 milyar 400 milyon dolarlık ödemeyi de iade etmemişti.

Hatırlaacağı gibi, Rusya 'dan S-400 hava savunma sistemleri alması üzerine ABD Türkiye'yi F-35 projesinden çıkarma kararı almıştı.

Türkiye ile ABD arasındaki F-35 istişarelerinin ikinci turunun ABD'nin başkenti Washington'da gerçekleştiği duyurulan açıklamada, Türk ve ABD Milli Savunma Bakanlığı yetkilileri arasındaki görüşmelerin ilkinin Ankara'da gerçekleştirildiği anımsatıldı.

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