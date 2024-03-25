Aktif öğrenme ve dijital teknoloji araçlarının entegre edildiği, yenilikçi öğrenme ortamları oluşturulması amacıyla Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışma kapsamında ortaokul ve lise kademelerinde 3 bin 500 okula yenilikçi sınıfların kurulmasıyla ilgili alan tasarımı ve teknolojik donanım unsurlarının belirlenmesine yönelik çalışmalar yapılıyor.

Bu çalışma kapsamında, tüm illerde mevcut bin 500 bilişim teknolojileri laboratuvarının yenilenmesi, yenilikçi öğrenme ortamları modeli temel alınarak bin 500 yeni bilişim teknolojileri laboratuvarının kurulması hedefleniyor. Bu arada 500 okulda ise teknolojik ekipmanlarla zenginleştirilmiş esnek ve modüler tasarımda oluşturulacak yenilikçi sınıfların tüm derslerde öğrenim kazanımlarıyla uyumlu olarak öğrenci merkezli aktif öğrenme süreçlerinin desteklenmesi için kullanılması amaçlanıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ortaokul ve lise düzeyinde bulunan bu sınıfların tasarımı ve kurulumu, yenilikçi yöntemleri ve öğretim programlarında yer alan beceriler, yetkinlikler ve kazanımları destekleyen dijital teknoloji ekipmanlarını entegre edecek şekilde gerçekleştirilecek.

Yenilikçi sınıflar, öğrencilere 21. yüzyıl becerilerini destekleyerek iş birlikçi ve ortak çalışma alanlarında dijital teknolojilerin etkin kullanıldığı öğrenme ortamları sunacak.

Bu sınıflarda son teknoloji yüksek hızlı baskı özelliği olan 3 boyutlu yazıcılar ile kodlama eğitimine destek amaçlı onar adet robotik kodlama kitleri de yer alacak.