Operasyonlar kapsamında 519 ruhsatsız tabanca, 54 kurusıkıdan çevrilmiş tabanca, 6 uzun namlulu tüfek, 128 ruhsatsız av tüfeği olmak üzere toplam 707 silah ele geçirildi. Operasyonlar sonucunda 869 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Bakan Yerlikaya, başta İstanbul, Adana, Gaziantep, Ankara ve İzmir illeri olmak üzere birçok şehirde gerçekleştirilen operasyonlarda ele geçirilen silah ve gözaltına alınan şüpheli sayılarını paylaştı. İstanbul'da 97 tabanca ve 4 av tüfeği ele geçirilirken, 134 şüpheli gözaltına alındı. Adana'da ise 38 tabanca ve 4 av tüfeği ele geçirilirken, 53 şüpheli gözaltına alındı.

Yerlikaya, operasyonları koordine eden valileri, kaymakamları, jandarma ve emniyet birimlerini tebrik ederek, ruhsatsız silah temin edenlerle ve silah kaçakçılarıyla mücadeleye kararlılıkla devam edeceklerini belirtti. Operasyonlarda ele geçirilen toplam 707 silahın evlerde, iş yerlerinde, halka açık alanlarda ve yol aramalarında bulunduğunu bildirdi.

Bakan Yerlikaya, bu operasyonların kahramanca gerçekleştirilmesini sağlayan tüm kolluk kuvvetlerine teşekkürlerini iletti ve milletin dualarının daima güvenlik güçleriyle olduğunu ifade etti.

Kaynak : PHA