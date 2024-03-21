Tutdere, seçim çalışmaları kapsamında yaklaşık 10 bin kişinin yaşadığı Vartana Geçici Yaşam Alanını ziyaret etti.

“VARTANA’NIN ALTYAPI, SU VE ULAŞIM SORUNUNU ÇÖZECEĞİZ”

Miting havasında karşılanan Tutdere, vatandaşa hitabında, “Şehrimiz büyük bir tehdit altında, uzmanlar uyarıyor. Bu memlekette büyük bir deprem olasılığı var. Onun için bu dönem şehrimizi, Adıyaman’ımızı yeni afetlere karşı da dirençli hale getirmemiz lazım. Gençlerimiz, çocuklarımız ölmesin diye bu şehrin hazırlık yapması lazım. Bu kentin geleceğe güvenle bakması için güçlü bir belediyeye ihtiyaç var. İşte huzurlu bir Adıyaman için milletvekilliğini bıraktım, belediye başkanlığına aday oldum. Şimdi Mart’ta sizlerle beraber inşallah bu kentte değişimi sağlayacağız.” diye konuştu.

HARÇLIKLARINDAN TUTDERE İÇİN PARA BİRİKTİRDİ

Vartana’nın başlıca altyapı, ulaşım ve su sorununu çözeceklerinin sözünü veren Tutdere, vatandaşla fotoğraf çektirdikten sonra alandan ayrıldı. Seçim otobüsüne binmeden önce 7 yaşındaki Caner Atlamaz Tutdere’nin önünü kesti. Harçlıklarından biriktirdiği parayı Tutdere’nin seçim çalışmalarına yardım etmek için vermek istediğini söyleyen minik Caner’e Tutdere, “Sen şimdi bana bunu kampanya için mi veriyorsun? Ben de seni öpüyorum ve sana geri veriyorum, teşekkür ederim.” dedi.

Kaynak : PHA