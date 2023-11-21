Sabah saatlerinde 7 ilde "Narkogüç-36" operasyonu düzenlendi. Operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi, 13 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonlarda 2 ton 350 kg uyuşturucu madde ve 11 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Operasyonları gerçekleştiren kahraman polisimizi ve kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum. Halkımızı zehirleyen uyuşturucu tacirleriyle, terör örgütleriyle ve organize suç örgütleriyle mücadelemiz kararlılıkla devam edecek."

"Mengene Operasyonu"nda77 ilde 33 gözaltı, 650 yakalama "Mengene Operasyonu"nda77 ilde 33 gözaltı, 650 yakalama
https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1726831572093980964