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Türk Kahvesi Kültürü ve Geleneğinin, UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirasının Temsili Listesine alınmasının 10. yıldönümünü kutlayan ilk şehir başkent Washington DC oldu.abdpost.com / ABD (İGFA) - Turkish Coffee Lady Vakfı'nın yaptığı başvuru sonucunda, yayınladığı resmi bildiride Belediye Başkanı Muriel Bowser, dünyanın ilk kahve pişirme tekniği olan Türk kahvesinin 16. yüzyılda İstanbul’da geliştirildiğini ve 500 yıllık bir kültüre sahip olduğunu vurguladı.

Toplumlar arasındaki dostluğu kültürel diplomasi ile pekiştirmeyi amaçlayan iyi niyet mesajlarından dolayı Turkish Coffee Lady Vakfı’na teşekkür eden Bowser, açıklamasında 5 Aralık tarihinde gerçekleşecek kutlama etkinliğinde zengin Türk geleneklerinin öneminin Amerikalılara aktarılarak kültürel diyalogların kuracağını belirtti.

Washington DC’de ikamet eden 706 bin kişi adına vakfın kültürel iletişimin geliştirilmesine yönelik çalışmalarına ilişkin tebrik dileklerinin de iletildiği bildiri, belediyenin resmi kayıtlarına da geçti. Belediye Başkanı Muriel Bowser yayınladığı resmi beyannamesinde Türk kahvesinin tüm insanlık için evrensel bir değer olduğunu da vurguladı.

Vakıf başkanı Gizem White ve mikro sanat ustası Hasan Kale, Belediye Başkanı'na 2020’den beri 5 Aralık’ı resmi olarak kutlamasına teşekkür amacıyla Beyaz Saray'ın kahve telvesi ile nakşedilmiş bir eserini de hediye ettiler.