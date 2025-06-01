Cumhurbaşkanı Kararı ile Kurban Bayramı’nda KGM otoyolları, 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri ile şehir içi toplu taşıma hizmetleri 5-9 Haziran 2025 tarihleri arasında ücretsiz olacak.ANKARA (İGFA) - Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Kurban Bayramı tatili süresince ulaşım hizmetlerinde ücretsiz uygulamalar yürürlüğe girdi.

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Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) sorumluluğundaki otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri, 5 Haziran 2025 Perşembe saat 00:00’dan 9 Haziran 2025 Pazartesi gün sonuna kadar ücretsiz hizmet vereceği duyuruldu.

Ayrıca, vatandaşlar bayram süresince şehir içi toplu taşıma hizmetlerinden de ücretsiz yararlanabilecek.

Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metro hattı ile belediyeler ve bağlı kuruluşların sunduğu toplu taşıma hizmetleri, 6 Haziran Cuma saat 00:00’dan 9 Haziran Pazartesi gün sonuna kadar ücretsiz olacak.

Kaynak: İGF