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İçişleri Bakanlığı'nın uyuşturucu tacirleri, çeteler ve terör örgütlerine büyük operasyonları sürüyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından, 44 ilde eş zamanlı düzenlenen "Narkogüç" operasyona ilişkin detayları paylaştı.

Yurt genelinde uyuşturucu tacirleriyle mücadeleyi kararlılıkla devam ettirdiklerini belirten Bakan Yerlikaya, 387 ekip, 985 polis, 2 hava aracı ve 27 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda 176 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda 846 kg metamfetamin, 223 kg skunk, 11 kg kokain,15 kg esrar, 5 kg bonzai, 0,5 kg eroin, 35.000 uyuşturucu hap, 14 adet tabanca, 4 adet tüfek ve çok miktarda para ele geçirildi.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1720310938606154206

Operasyonlarda ayrıca İstanbul’da yakalanan metamfetamin miktarının 809 kilogram olduğu belirtildi. Bakan Yerlikaya, operasyonu gerçekleştiren polisleri tebrik ettiği paylaşımında, "Aziz milletimizin destek ve dualarıyla zehir tacirlerine hayatı zehredeceğiz" ifadelerini kullandı.