İçişleri Bakanlığı'nın organize suç örgütlerine yönelik düzenlediği başarılı operasyonlarını sürdürüyor.

Bakan Ali Yerlikaya, son operasyonda 6 ayrı Organize Suç Örgütü Üyesi 158 şüpheli yakalandığını duyurdu.

Adana’da S.B.’nin, İstanbul’da H.Y. ve B.B.’nin (yurt dışında tutuklu), Antalya’da A.B.’nin, İzmir’de S.A. (yurt dışında) ve U.G’nin (cezaevinde) elebaşılığını yaptığı 6 ayrı Organize Suç Örgütü üyelerine yönelik operasyonlar düzenlendiğini sosyal medya hesabından duyuran Bakan Yerlikaya, operasyonlarda S.B., H.Y. ve A.B. isimli elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 158 şüpheli yakalandığını açıkladı.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1913098131425591566

Adana, Antalya, İzmir(2) ve İstanbul(2) olmak üzere 4 il merkezli düzenlenen operasyonlarda, yakalanan organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, Nitelikli Yağma, Kasten Yaralama, Silahla Tehdit, Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması, Mala Zarar Verme (İş Yeri Kurşunlama), Tehdit, Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılmak, Silah ve Mühimmat Kaçakçılığı suçlarından savcılıkların haklarında soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Operasyonlar sonucunda 32 adet ruhsatsız tabanca, 8 adet ruhsatsız av tüfeği, 6 adet çalıntı motosiklet, Muhtelif miktarda uyuşturucu madde ile çok sayıda çek ve senet ele geçirildiği kaydedildi.

Bakan Yerlikaya, valileri, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıkları ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polisleri tebrik ederken, "Milletimizin duası ve desteğiyle şehir eşkıyalarını tek tek yakalayıp adalete teslim edeceğiz" mesajını yineledi.