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Muhtelif içerikte ve miktarda uyuşturucu ele geçirildi.

#Adana İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda:

#Muğla İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan 2 ayrı operasyonda:

#Ağrı İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda:

#Yalova İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda:

Muhtelif içerikte ve miktarda uyuşturucu hap ele geçirildi.

#Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda:

Gülümseme, mutluluğun artmasına öncü oluyor

Gülümseme, mutluluğun artmasına öncü oluyor

#Samsun İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda:

#Iğdır İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda:

#Antalya İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda:

#Antalya İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan 5 ayrı operasyonda:

Muhtelif miktarda metamfetamin ve uyuşturucu hap ele geçirildi

#Manisa İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda:

#Manisa İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda:

#Konya İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan 2 ayrı operasyonda:

17 kg skunk ve muhtelif ağırlıkta metamfetamin ele geçirildi.

#Kütahya İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda:

#Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda:

#Bitlis İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda:

#Elazığ İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda:

151 bin kök skunk

489 bin kök kenevir

#Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda:

#Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan 3 ayrı operasyonda:

#Kilis İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda:

#Hatay İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda:

#İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda:

5,6 kg esrar ve muhtelif ağırlıkta metamfetamin, bonzai ele geçirildi.

#Malatya İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda:

1 kg esrar ve muhtelif miktarda ve içerikte uyuşturucu ele geçirildi.

#Bursa İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan 2 ayrı operasyonda:

Bursa, Malatya, İstanbul, Hatay, Kilis, Diyarbakır, Elazığ, Bitlis, Afyonkarahisar, Kütahya, Konya, Manisa, Antalya, Iğdır, Samsun, Kırıkkale, Yalova, Ağrı, Muğla, Adana, Edirne, Bolu, Batman, Karabük, Siirt, Mardin, Hakkari, Düzce, Kocaeli, Kahramanmaraş, Mersin, Ordu, Zonguldak ve Uşak da düzenlenen operasyonlarda;

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “34 ilde düzenlenen “Narkogüç” operasyonlarında zehir tacirleri ve bunların taşeronu olan sokak satıcısı toplam 190 şüpheli yakalandı.

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