Yazılımı Büyükşehir Belediyesi Bilişim A.Ş.’ye ait Genç Gaziantep Uygulaması’nı indiren 110 bin aktif üyenin 33 bin 76 kişilik bölümünü oluşturan üniversite öğrencilerine, GBB Gençlik Hizmetleri ve Spor Daire Başkanığı’nca Mehmet Şimşek Tenis Kompleksi’nde çanta ve spor ayakkabı dağıtıldı.

Gençlik Hizmetleri ve Spor Daire Başkanı Zekeriya Efiloğlu, dağıtılan hediyeler hakkında yaptığı konuşmada, her şeyin gençler için olduğunu belirtti.

Uygulama üzerinden üniversite öğrencilerine çeşitli ödül ve hediyeler kazandırıldığını aktaran Efiloğlu, şunları söyledi:

“Bu uygulamanın Türkiye’de eşi benzeri yok. Bu uygulama, şu ana kadar 335 bin kere indirildi. Şu an ise 110 bin aktif katılımcıya sahip. Bu uygulamanın birinci yılına özel olarak Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin, üye olan tüm üniversite öğrencilerine, birer spor ayakkabı ve birer çanta hediye ediyor. Başkanımız Fatma Şahin’in müjdeleri bununla da sınırlı kalmıyor. Genç Gaziantep Uygulaması’na üye olup müracaat eden 100 bin gence de bisiklet hediye edecek.”

Üniversite öğrencisi Gizem Akdağ, Genç Gaziantep Uygulaması’nı aktif olarak kullandığını ifade ederek, “Sürekli uygulamayı takip ediyorum. Kardeşim de keza yine Büyükşehir Belediyesi’nden bisiklet almıştı. Ben de bugün burada çanta ve spor ayakkabımı aldım. Mutluyuz. Beğendik. Hediyeler gayet güzel” dedi.

Hediyelerini almak için gelen bir diğer üniversite öğrencisi Sinem Ekiciler ise, Genç Gaziantep Uygulaması’nı indirdikten sonra kendisine toplu ulaşımda ücretsiz biniş hakkı tanındığını anımsatarak, “Uygulama sayesinde bugün de çanta ve spor ayakkabı hediyeleri verildi. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Kaynak : PHA