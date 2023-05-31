Uzm. Dr. Ersoy, 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Yaşam Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, “Dünyada ve ülkemizde tütün ve tütün ürünlerine bağlı hastalıklar nedeniyle birçok insan yaşamını yitirmektedir” dedi.

Akciğerlere zarar veren ve solunum yollarında kalıcı ve ciddi hasarlara neden olan sigara ve tütün kullanımının birçok hastalığa yol açtığına dikkat çeken Uzm. Dr. Ersoy, tütün ürünleri kullanımının KOAH (Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı), kronik bronşit, amfizem gibi kalıcı hastalıklara da zemin hazırladığının altını çizdi.

Sigara ve tütün tüketiminin akciğerlerde bulunan küçük havayollarıyla, dokularında iltihaplı birtakım rahatsızlıklara yol açtığını belirten Uzm. Dr. Ersoy, “Tütün kullanımı sonucunda nefes darlığı, göğüste sıkışma, soluk alışverişi sırasında hırıltı oluşur. Sürekliliğinde ise solunum yolları ve akciğerde kalıcı hasarlar yaşanır” diye konuştu.

Sigara tüketilmeyen iki saatin sonunda bile vücudun nikotini atmaya başladığını kaydeden Uzm. Dr. Ersoy, şöyle devam etti:

“Sigara ve tütün tüketilmeyen 12 saatin sonunda sigara dumanına maruziyetten kaynaklanan dumandan temizlenen ciğerler daha iyi çalışmaya başlar. İkinci gün koku ve tat alma duyuları daha keskin hale gelir. İki gün sonra daha rahat nefes almaya başlarken, süre uzadıkça sağlığınıza yeniden kavuştuğunuzu adım adım göreceksiniz.

Uzm. Dr. Ersoy, “Gençlere ve çocuklara sözle değil davranışlarla örnek olmak daha doğru bir yöntemdir. Sağlığınız ve sevdikleriniz için tütünsüz bir yaşam seçin” uyarısıyla sözlerini tamamladı.



Kaynak : PHA