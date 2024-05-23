Malatya Emniyet Müdürlüğü, Yeşilyurt ilçesine bağlı Karakavak Mahallesinde bir kamu kurumundan yapılan hırsızlık olayı üzerine inceleme başlattı.

Yeşilyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, kamu kurumundan yaklaşık 3 milyon TL değerinde 900 metre demir çit çalan 2 şüpheli, kimlikleri tespit edilmesinin ardından yakalanarak gözaltına alındı.

Çalınan malzemenin bir kısmı ele geçirilirken, şüpheliler emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Kaynak : PHA