Tahmini Okuma Süresi: dakika

Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Ankara’da düzenlenen Su Verimli Kentler ve Belediye Su Kardeşliği Etkinliği’nde Uşak Belediyesi ve Kütahya Belediyesi ile “Su Kardeşliği” protokolü imzaladı. Programda toplam 18 belediye arasında, su kaynaklarının korunması, verimli ve sürdürülebilir kullanılması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan himayelerinde başlatılan “Su Verimliliği Seferberliği” kapsamında, Tarım ve Orman Bakanlığı’nca uygulanan Su Kardeşliği protokolleri imzalandı. Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ Genel Müdürü Niyazi Türlü, su kaynaklarının doğru bir şekilde yönetilmesi ve sürdürülebilir su politikalarının oluşturulması hedefiyle başlatılan “Su Kardeşliği” protokolünü Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın ile Kütahya Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Cevahir ile imzaladı.

Denizli’de yapılan çalışmalar anlatıldı

Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ Genel Müdürü Niyazi Türlü, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın da bulunduğu programda Denizli’de su kayıp kaçakları konusunda yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi verdi. Bakan Yumaklı daha sonra etkinlik alanında kurulan stantları gezdi. Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ Genel Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığının Denizli’de su kaynaklarının korunması, verimli ve sürdürülebilir kullanılması konusunda yaptıkları çalışmaların anlatıldığı standı inceleyen Bakan Yumaklı, Denizli’de hayata geçirilen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Su Verimli Kentler ve Belediye Su Kardeşliği Etkinliği’ne Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanı Kamile Akın ile DESKİ Halkla İlişkiler Şube Müdürü Mehmet Karatepe ve SCADA Şube Müdürü Burak Sücüllü katıldı.