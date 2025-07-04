Zemin freze yöntemiyle sökülüyor, yeni asfalt seriliyor

Çalışmalar kapsamında, yolun mevcut bozuk zeminleri freze yöntemiyle kaldırılıyor ve uzun ömürlü asfalt dökümü gerçekleştiriliyor. Sürüş konforunu artırmayı hedefleyen belediye ekipleri, hem araçlar hem de yayalar için güvenli ulaşım altyapısı oluşturmayı amaçlıyor.



Başkan Tutdere: “Kesintisiz ulaşım için gece gündüz çalışıyoruz”

Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, yapılan çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulunarak, şu ifadeleri kullandı:



“Kentimizin önemli ulaşım güzergâhlarından biri olan 3. Çevre Yolu’nda hemşehrilerimizin daha konforlu, güvenli ve kesintisiz bir şekilde ulaşım sağlaması için ekiplerimizle birlikte gece gündüz sahadayız. Altyapı kaynaklı sorunları ortadan kaldırarak modern ve uzun ömürlü yollar inşa etmeyi hedefliyoruz. En kısa sürede tamamlayarak halkımızın hizmetine sunacağız.”



Kent genelinde bakım ve onarım faaliyetleri devam ediyor

Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin sadece 3. Çevre Yolu’nda değil, kent genelinde birçok noktada eş zamanlı olarak çalışmalar yürüttüğünü belirten Başkan Tutdere, altyapıdan kaynaklı sorunların kalıcı şekilde çözüldüğünü ifade etti.



Mahalle mahalle kapsamlı yol ve kaldırım çalışması

Başkan Tutdere, kentteki yol çalışmalarının vatandaşlardan gelen talepler ve öncelikli ihtiyaçlar doğrultusunda şekillendiğini dile getirerek şunları söyledi:



“İmamağa, Barbaros Hayrettin, Altınşehir, Karapınar, Fatih, Siteler, Yeşilyurt ve Sümerevler mahallelerinde eş zamanlı olarak yama, kaldırım, kilit parke döşemesi ve çeşitli tadilat çalışmaları devam ediyor. Bu çalışmalarda temel önceliğimiz hem araç trafiği hem de yayaların güvenliğini sağlamak.”



“6 Şubat’ın izlerini silmek için çalışıyoruz”

Depremin ardından başlayan yeniden inşa sürecinde ulaşım altyapısının öncelikli başlıklar arasında yer aldığını vurgulayan Başkan Tutdere, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:



“Adıyaman’ımızda 6 Şubat’ın izlerini silmek, vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak, hemşehrilerimizin güvenli ve konforlu yollarda seyahat etmesini sağlamak için var gücümüzle çalışıyoruz. Sadece bugünü değil, geleceği de düşünerek kalıcı ve uzun ömürlü çözümler üretiyoruz. Her bir mahallemizde yürüttüğümüz çalışmalar, şehrimizi daha modern, düzenli ve yaşanabilir bir şehir haline getirme hedefimizin en somut adımlarını oluşturuyor.”

Kaynak : PHA