Şanlıurfa merkezli 25 ildeki dolandırıcılık şebekesine yapılan operasyonda gözaltına alınan 84 şüpheliden 41'i tutuklandı.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı, Şanlıurfa merkezli 25 ilde kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak 116 vatandaşımızı dolandırdığı tespit edilen şahıslara yönelik düzenlenen operasyonlarda; 84 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Şüphelilerden 41'inin tutuklandığı, 43'ü hakkında ise adli kontrol kararı verildiğini duyuran Bakan ali Yerlikaya, Şanlıurfa ve Akçakale Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı koordinasyonunda; Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucunda 25 ilde yürütülen operasyonun detaylarını sosyal medya hesabından paylaştı.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1922153193862991974

Valileri, operasyonları koordine eden Şanlıurfa ve Akçakale Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polisleri tebrik eden Bakan Yerlikaya, "Güvenlik güçlerimizle birlikte, vatandaşlarımızı dolandıran suç şebekelerine ve yasa dışı yapılanmalara karşı mücadelemize aralıksız devam ediyoruz" mesajını verdi.