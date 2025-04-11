İçişleri Bakanlığı'nın bir süredir sürdürdüğü terör örgütlerine yönelik operasyonlar aralıksız devam ediyor. 

İçişleri Bakanı Ali Yerlilaya, sosyal medya hesabından Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri ve İl Jandarma Komutanlıklarınca 19-27 Mart 2025 tarihleri arasında yapılan çalışmaları paylaştı.

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Aksaray, Ankara, Batman, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Kayseri, Kırıkkale, Kilis, Mardin, Mersin, Muğla, Osmaniye, Samsun, Şanlıurfa, Uşak, Adana, Hatay, İstanbul ve Yalova'da  DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 105 şüphelinin yakalandığını açıklayan Bakan Yerlikaya, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildiğini de kaydetti.

Yakalanan şüphelilerin DEAŞ’a üye oldukları, örgüte finans sağladıkları ve sosyal medya üzerinden propaganda yaptıkları belirlendi.

Bakan Yerlikaya, operasyonları koordine eden başsavcılıklara, valilere ve güvenlik güçlerine teşekkür ederek, terörle mücadelenin aralıksız devam edeceğini kaydetti.

Kaynak: İGF