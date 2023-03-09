Deprem dolayısıyla Kurumlar Vergisi mükelleflerine ek vergi getirildi.

TBMM Genel Kurulunda, kamuya olan borçların yapılandırılmasını da içeren Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin 12 maddeden oluşan birinci bölümü kabul edildi.

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş teklifin kabul edilen 10’uncu maddesine ek vergi eklendiğini açıkladı.

Yaklaşık 22 bin mükellef bu ek vergiden etkileneceğini duyuran Elitaş, Kahramanmaraşlı merkezli depremler dolayısıyla 2022 yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesi'nde kurumlar kazancından indirim konusu yapılan istisna ve indirim tutarları ile indirimli Kurumlar Vergisi'ne tabi matrahları üzerinden yüzde 10 oranında tek seferlik ek vergi alınacağını bildirdi.

“Ek vergiyi hangi mükellefler ödeyecek” sorusuna da açıklamasında yanıt veren Elitaş, “Ek vergiyi kurumlar vergisi mükellefleri ödeyecek. Gelir vergisi mükellefleri ek vergi ödemeyecek” ifadelerini kullandı.