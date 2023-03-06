Deprem felaketi yaşayan öğrencilerin eğitime erişimlerini sağlamak için her türlü tedbiri alan Millî Eğitim Bakanlığı, deprem nedeniyle nakil talebinde bulunan 217 bin 246 öğrencinin başka illere naklini gerçekleştirdi.

Bakanlığın resmi internet sitesi üzerinden konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, nakil talebinde bulunan öğrencilerin deprem illeri dışındaki 71 ile nakil yaptırdıklarına dikkati çekerek, Ankara'nın 29 bin 738 öğrenciyle en fazla nakil yapılan il olduğunu açıkladı. Bakan Özer, en fazla nakil yapılan iller arasında Antalya 20 bin 149, Mersin 20 bin 67, İstanbul 16 bin 186, Konya ise 11 bin 985 öğrenci olduğu kaydedildi. Deprem dolayısıyla diğer illerden İzmir'e 8 bin 685, Kayseri'ye 7 bin 312, Bursa'ya 6 bin 537, Muğla'ya 6 bin 133, Aydın'a da 4 bin 863 öğrencinin nakil yaptığı vurgulandı.

Bakan Özer, deprem felaketi yaşayan 10 ilden nakil yaptıran öğrencilerin dağılımına ilişkin ise bilgileri paylaştı:

"Deprem bölgesindeki illerimizden Hatay'dan 71 bin 959 öğrencimizin başka illere naklini yaptık. Kahramanmaraş'tan 52 bin 908, Malatya'dan 39 bin 987, Adıyaman'dan 22 bin 889, Gaziantep'ten 14 bin 719, Osmaniye'den 4 bin 167, Adana'dan 4 bin 41, Diyarbakır'dan 3 bin 152, Şanlıurfa'dan 3 bin 80, Kilis'ten 344 kişi olmak üzere toplam 217 bin 246 öğrencimizin başka illere naklini gerçekleştirdik."