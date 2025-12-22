2025 yılı, Türkiye'nin kültür, sanat ve turizm alanında unutulmaz bir yıl olarak kayıtlara geçti. Sadece etkinlik düzenlemekle kalmayan, aynı zamanda iz bırakan projelere imza atan kültür merkezleri ve sanat kurumları, yıl boyunca milyonlarca sanatseveri ağırladı.

Atatürk Kültür Merkezi (AKM), sanatın kalbinin attığı adres olma özelliğini bir kez daha kanıtladı. 2025'te sahnesinden sergilerine, konserlerinden söyleşilerine uzanan dolu dolu bir programla sanatseverleri ağırlayan AKM, yıl boyunca 2.276 etkinliğe ev sahipliği yaptı. Bu etkinliklerde toplam 2 milyon 775 bin 622 ziyaretçi sanatla buluştu. AKM, sadece bir kültür merkezi olmanın ötesinde, Türkiye'nin sanat ve kültür hayatının nabzını tutan bir merkez olarak öne çıktı.

CSO Ada Ankara, başkentin kültür ve sanat adası olarak yükselişini sürdürdü. Sahne sanatlarının buluşma noktası haline gelen merkez, yıl boyunca düzenlediği 570 etkinlikle sanatseverleri aynı çatı altında buluşturdu ve toplam 315 bin 467 ziyaretçiyi ağırladı. CSO Ada Ankara, başkentte sanatın üretimi ve paylaşımı konusunda öncü bir rol üstlendi.

İzmir Kültür Sanat Fabrikası (İKSF) ise Ege'nin kültür yaşamına güçlü bir ivme kazandırmaya devam etti. İzmir'in dönüşen kültür merkezi, 2025'te 540 etkinlik ile sanatseverlerle buluştu ve 600 bin ziyaretçi ağırladı. Sanatın üretim ve paylaşım süreçlerini destekleyen İKSF, kentin kültür-sanat yaşamında merkezi bir rol üstlendi.

2025 yılı boyunca Türkiye'nin kültür ve sanat alanındaki bu güçlü adımları, turizm ve kültürel etkileşimi de destekleyerek ülke çapında önemli bir ivme yarattı. Sadece etkinlikler değil, aynı zamanda sanatın yaygınlaştırılması, erişilebilir hale getirilmesi ve yerli-yabancı ziyaretçilerle buluşturulması Türkiye'nin 'Türkiye Yüzyılı' hedeflerine katkı sağlayan adımlar olarak öne çıktı.

Kültür ve sanatın tüm değerleriyle yaşandığı 2025 yılı, bir kez daha Türkiye'nin kültür ve sanat alanındaki potansiyelini gözler önüne serdi. Önümüzdeki yıllarda bu birikim, daha fazla etkinlik, proje ve kültürel etkileşimle taçlanmaya devam edecek.

