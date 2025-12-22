CHP Sözcüsü ve İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, emeklilerin özellikle büyükşehirlerde derinleşen barınma sorunlarına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yazılı soru önergesi verdi. Emre, artan kira fiyatları ve yetersiz emekli aylıkları nedeniyle çok sayıda emeklinin sağlıksız, güvencesiz ve geçici barınma koşullarına mahkum edildiğini ifade etti.

TÜRK-İŞ'in Kasım 2025 verilerine dikkat çeken Emre, açlık sınırının 29 bin 828 TL, yoksulluk sınırının ise 97 bin 159 TL'ye yükseldiğini hatırlattı. En düşük emekli aylığının 16 bin 881 TL seviyesinde kaldığını vurgulayan Emre, mevcut gelir düzeyinin barınma başta olmak üzere temel ihtiyaçlara erişimi imkansız hale getirdiğini belirtti.

Emeklilerin kira ödeyemediği için evlerini kaybettiğini, otel ve pansiyon gibi geçici konaklama yerlerinde uzun süre yaşamak zorunda kaldığını ifade eden Emre, bu durumun sosyal bir krize dönüştüğünü kaydetti.

CHP Sözcüsü Zeynel Emre'den Bakanlığa 7 Soru

- Son beş yılda kira ödeyememe, evini kaybetme veya geçici konaklama tesislerinde uzun süreli kalma gibi barınma sorunları yaşadığı tespit edilen emekli sayısı kaçtır? (Yıl ve il bazında)

- Emeklilerin otel ve pansiyon gibi günlük konaklama tesislerinde uzun süreli barınmasına ilişkin Bakanlık tarafından yapılmış bir saha araştırması veya inceleme var mıdır? Varsa temel bulguları nelerdir?

- 2025 yılı içerisinde Alo 170, SGK il müdürlükleri ve diğer başvuru kanallarına barınma, kira ödeyememe veya evsizlik içerikli kaç başvuru yapılmıştır?

- Emeklilerin aylık düzeyleri ile barınma, sağlık ve sosyal yardımlara erişimin birlikte ele alınması amacıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı arasında bir eşgüdüm mekanizması bulunmakta mıdır?

- En düşük emekli aylığı ile büyükşehirlerdeki ortalama kira ve asgari yaşam maliyeti arasındaki fark Bakanlığınızca düzenli olarak izlenmekte midir? Bu kapsamda emeklilere yönelik kira veya geçici barınma desteği sağlanmakta mıdır?

- Emeklilerin barınma sorununa yönelik olarak İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehir belediyeleriyle yürütülen ya da desteklenen ortak bir program veya iş birliği bulunmakta mıdır?

- 2026 yılında emekli aylıklarına seyyanen artış, taban aylık iyileştirmesi ya da ilave refah payı gibi bir düzenleme gündemde midir ve emekli aylıklarının yeterliliği hangi asgari geçim göstergelerine göre değerlendirilmektedir?

