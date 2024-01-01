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Yeni yılla birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni yoğun bir gündem bekliyor.

Meclis'e ilk olarak İçişleri Bakanlığı'nı ilgilendiren teklifin gelmesi planlanıyor.

Düzenleme ile ruhsatsız silah taşımanın cezası artacak. Ruhsatsız silah taşıma suçlarında tutuklama söz konusu olabilecek. Ayrıca, 'tetik, namlu, iğne' gibi silahı oluşturan parçaların ayrı ayrı yakalanması halinde de, bütün olarak değerlendirilerek suç kapsamına alınacak.

Yeni yılda, hazırlıkları süren yargı paketi de Meclis gündeminde. 60'tan fazla maddeden oluşacak teklifle,kanun yollarına başvuru sürelerinin artırılması, belirli bir kıdeme erişmiş hukukçuların sınavsız olarak ara buluculuk yapabilmeleri söz konusu olacak.

Ekonomiyle ilgili bir torba teklif de yeni yılla birlikte gündeme gelecek.

TRT Haber'in aktardığı habere göre emekli aylıklarında iyileştirmeye gidilecek. Bu doğrultuda en düşük emekli aylığının arttırılması da bekleniyor. İşverene asgari ücret desteğini 700 liraya yükselten düzenleme de bu teklifte ye r alacak.

Üzerinde çalışılan bir diğer teklifse Sağlık Bakanlığı'nı ilgilendiriyor.

Düzenleme ile üniversite hastanelerinden Sağlık Bakanlığı hastanelerine geçen öğretim üyelerinin hak kaybının önlenmesi sağlanacak.