Mustafa Kemal Atatürk öncülüğünde Samsun'dan tutuşturulan bağımsızlık ateşinin alevlenerek Anadolu'nun dört bir tarafına umut ışığı olarak yayıldığı milli mücadelenin başlangıcının 107. yıl dönümü olan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, tüm yurtta olduğu gibi Adıyaman genelinde de büyük bir coşku ile kutlandı.

İstiklal mücadelesinin en önemli dönüm noktalarından biri olan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlenen kutlama programında, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcuları tarafından jimnastik, judo, güreş, tekvando, karate ve kick boks gösterileri gerçekleştirilirken öğrenciler tarafından şiirler okundu.

Programın sonunda Vali Abdullah Küçük ve protokol üyeleri tarafından ulusal ve uluslararası müsabakalarda derece elde eden milli sporculara ödülleri takdim edildi.

Adıyaman Valiliği'nden yapılan açıklamada:

'Bu anlamlı günü gençliğimize emanet eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, İstiklal Savaşımızın aziz şehitlerini, gazilerini ve isimsiz kahramanlarını rahmet, minnet ve saygıyla anıyor; sevgili gençlerimizin ve kıymetli hemşehrilerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyoruz.' İfadelerine yer verildi.

Kaynak : PERRE