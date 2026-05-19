Türk Ocakları Adıyaman Şube Başkanı Doç. Dr. Kadir Güçlüer 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yaptığı açıklamada Türk gençliğinin tarihi sorumluluğu, milli kimlik ve bağımsızlık vurgusu yaptı.19 Mayıs'ın yalnızca bir tarih olmadığını, aynı zamanda Türk milletinin bağımsızlık iradesini ortaya koyduğu bir dönüm noktası olduğunu ifade etti.

BAĞIMSIZLIK VE TARİHİ MİRAS VURGUSU

Başkan Güçlüler açıklamasında 19 Mayıs 1919'un anlamına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

'Bugün, bir kez daha görüyoruz ki; milletleri ayakta tutan en büyük güç, bağımsızlık iradesini taşıyan şuurlu gençliktir. 19 Mayıs 1919, yalnızca bir kurtuluş hareketinin başlangıcı değil; aynı zamanda Türk milletinin esareti reddederek kendi kaderine yeniden yön verdiği tarihi bir diriliş günüdür.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'da yaktığı istiklal meşalesi, bugün de Türk gençliğinin omuzlarında aynı kararlılıkla taşınmaktadır. Çünkü biliyoruz ki bağımsızlığını kaybeden milletler, geleceğini de kaybeder. Türk milleti ise tarih boyunca hür yaşamış, istiklalini ve egemenliğini her şeyin üstünde tutmuş büyük bir millettir.'

GENÇLİĞE YÖNELİK MESAJLAR

Açıklamada gençlerin eğitimine ve değerler sistemine ilişkin değerlendirmeler de yer aldı:

'Gençlerimizin milli ve manevi değerlerine bağlı, tarihini bilen, çağın gerekleriyle donanmış bireyler olarak yetişmesi, ülkemizin yarınları adına en büyük teminatımızdır. Türkiye'nin güçlü geleceği; düşünen, üreten, sorgulayan ve milletine aidiyet duyan gençlerin ellerinde yükselecektir.'

TÜRK OCAKLARI'NIN ROLÜ

Türk Ocakları'nın misyonuna değinen Güçlüer, teşkilatın gençlik çalışmalarına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

'Türk Ocakları olarak bizler; milli kimliğini koruyan, kültürüne sahip çıkan ve bağımsız Türkiye idealini yaşatan bir gençliğin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz. Çünkü inanıyoruz ki Türk gençliği yalnızca bugünün değil, aynı zamanda Türk milletinin ebedi istikbalinin de taşıyıcısıdır.'

19 MAYIS KUTLAMASI VE ANMA MESAJI

Açıklamanın sonunda Güçlüer, milli mücadelenin önderi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm kahramanları andı:

'Bu vesileyle başta Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, milli mücadelemizin bütün kahramanlarını rahmet ve minnetle anıyor; aziz milletimizin ve kıymetli gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum.'

Kaynak : PERRE