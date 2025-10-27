Romanya'nın başkenti Bükreş, bu yıl 17'ncisi düzenlenen GAP Oscar Ödüllerine ev sahipliği yaptı. Romanya-Türkiye Ticaret Sanayi Odası'nın 30. kuruluş yıl dönümü ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 102. yılı dolayısıyla düzenlenen gece, Türkiye ve Romanya'dan üst düzey katılımla gerçekleştirildi.

Romanya-Türkiye Ticaret Sanayi Odası ve GAP Gazeteciler Birliği iş birliğiyle düzenlenen geceye Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Kürşad Zorlu, Romanya'nın iki eski Cumhurbaşkanı, bir başbakanı ve meclis başkanı ile çok sayıda bakan ve üst düzey yetkili katıldı. Program, Avrupa ve Türkiye'den birçok medya kuruluşu tarafından canlı yayınlandı.

Bakan Bolat: 'Ticaret hacmini kısa sürede 20 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz'

Törenin en çok ilgi gören konuklarından Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin gelişmesine dikkat çekti:

'Türkiye-Romanya ilişkileri, stratejik ortaklık temelinde dostluk ve güven anlayışıyla her geçen gün güçleniyor. Avrupa ve Balkanlar bölgesinde en üst düzeyde ilişki yürüttüğümüz ülkelerden biri olan Romanya ile bağlarımız köklü bir tarihî mirasa dayanıyor. Bu iş birliğini daha da derinleştirme yönünde güçlü bir irade mevcut. Hedefimiz, kısa sürede karşılıklı ticaret hacmini 20 milyar dolara çıkarmak.'

Bolat, Cumhuriyet'in 102. yılı arifesinde gerçekleştirilen bu buluşmanın, diplomatik ilişkilerin 147. yılına denk gelmesinin de ayrı bir anlam taşıdığını vurguladı.

Prof. Dr. Kürşad Zorlu'ya 'Ganire Paşayeva Özel Ödülü'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Kürşad Zorlu'ya, Türk dünyası çalışmalarına katkılarından dolayı 'Ganire Paşayeva Özel Ödülü' verildi. Ödülü, merhum Azerbaycan milletvekili Ganire Paşayeva'nın annesi Tehran Hanım takdim etti.

Zorlu, yaptığı konuşmada Türk dünyasıyla iş birliğini güçlendirmeye kararlı olduklarını belirterek:

'Bugün burada tarihi bir gün yaşanıyor. Türk devletleriyle Romanya arasında Türkiye'nin bir köprü görevi görerek ilişkileri daha da ileri taşıyacağına inanıyorum.'

Tamer Atalay: 'Romen turistleri Adıyaman ve Şanlıurfa'ya bekliyoruz'

Romanya-Türkiye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tamer Atalay, açılış konuşmasında iki ülke ilişkilerinin geldiği noktaya dikkat çekti. Turizm alanında da iş birliğini geliştirmek istediklerini belirten Atalay:

'Romanya'dan her yıl milyonlarca turist Türkiye'ye geliyor. Bu turistlerin bir kısmını Şanlıurfa, Adıyaman ve Mardin gibi kadim şehirlere yönlendirmek için çalışıyoruz. Bu bölgelerimizin tanıtımı için yeni organizasyonlar planlıyoruz.'

Kıymaz: 'Romen turistleri bölgemize davet ediyoruz'

GAP Gazeteciler Birliği Genel Başkanı Zeynel Abidin Kıymaz, 6 Şubat depremlerinde Romanya'nın gösterdiği dayanışmaya teşekkür ederek:

'Romen halkını ve turistleri Adıyaman, Mardin ve Şanlıurfa'ya davet ediyoruz. Bu tür kültürel ve ekonomik iş birlikleri iki ülke dostluğunu güçlendirecek.'

Gecede birçok isim ödül aldı

Törende siyaset, bilim, kültür, medya ve iş dünyasından çok sayıda isim ödüllendirildi. En başarılı bakan ödülü Ticaret Bakanı Ömer Bolat'a verildi. 'En başarılı bilim insanı' ödülüne karaciğer naklinde dünya çapında çalışmalarıyla tanınan Prof. Dr. Sezai Yılmaz layık görüldü. 'En başarılı belediye başkanı' ödülü ise Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar'a verildi.

Gülpınar, sahnede yaptığı konuşmada:

'Şanlıurfa, tarihin başlangıç noktası Göbeklitepe'ye ev sahipliği yapıyor. Romanyalı turistleri kentimizi görmeye davet ediyorum.'

Ayrıca 'En başarılı muhalefet temsilcisi' ödülünü Dr. Selçuk Özdağ, 'En başarılı gazeteci' ödülünü ise İsmail Türk aldı. Marmara Vakfı Başkanı Akkan Suver, iş dünyası, sivil toplum ve medya alanında çok sayıda temsilci de ödüllendirilen isimler arasında yer aldı.

Sanat ve kültür renk kattı

Programda Azerbaycanlı ünlü modacı Gülnare Halilova'nın geleneksel kıyafet defilesi büyük ilgi gördü. Romanyalı opera sanatçılarının sahne aldığı gece, halk oyunları gösterileri ve sanatçı Coşkun Sabah konseriyle sona erdi.

Ödül alan bazı isimler:

En Başarılı Bakan: Prof. Dr. Ömer Bolat - Ticaret Bakanı

Ganire Paşayeva Özel Ödülü: Prof. Dr. Kürşad Zorlu

En Başarılı Bilim İnsanı: Prof. Dr. Sezai Yılmaz

En Başarılı Belediye Başkanı: Mehmet Kasım Gülpınar

En Başarılı Muhalefet Temsilcisi: Selçuk Özdağ

En Başarılı Gazeteci: İsmail Türk

En Başarılı İş İnsanı: Vahap Küçük - LCW Yönetim Kurulu Başkanı

En Başarılı TV Kanalları: Realite TV, Az TV, Tempo TV, Vuslat TV, Kanal D

En Başarılı Basın Emekçileri: Kemal Sallı, İsmail Türk, Halil Arslan, Serkan Eruysal

Topluma İlham Veren Kişiler: Dr. Av. Mehmet Cerrah Kıran, Doç. Dr. Lezan Keskin, Leyla Şerif Emin, Murat Kılınç, Mehmet Canbey, Yusuf Özpolat, Timuçin Mercanoğlu

Kaynak : PERRE