Yapılan başarılı operasyon ile takılan biyonik kulak sayesinde ilk ses duyduğunda verdiği şaşkınlık dışarıya yansıdı. Zelal’ın ilk ses duymasıyla Anne ve Babası sevinçten ne yapacaklarını şaşırdılar. Minik Zelal'in annesi "Çok sevindim, Sesleri ilk duyduğunda verdiği tepki bizi çok mutlu etti. Tüm doktorlara ve vesile olanlara teşekkür ederim. Çocuğumun normal insanlar gibi hayatına devam etmesi; diğer çocuklardan geri kalmasını istemiyorum" diye konuştu.

Biyonik kulak ameliyatını gerçekleştiren Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Osman Erdoğan, "Bugün bir ay önce gerçekleştirdiğimiz 17 aylık doğuştan işitme engeli olan hastamızın her iki kulağına Koklear implant (biyonik kulak) ameliyatı gerçekleştirdiğimiz hastanın biyonik kulak ameliyatının kulak açılışını yaptık. Hastamızın ameliyatta iç kulağına yerleştirilen koklear implantın iç parçası dış parça dediğimiz alıcı işlemci ile aktive edildi. Bu aktivasyon ile hastanın sesleri duymasını sağlamış olduk. Hastanın şu anda dışarıdan aldığı sesleri düzgün bir şekilde yorumlaması için ciddi bir eğitim sürecine girmesi gerekiyor. Normal konuşmalarımızı anlayamıyor ama sesleri duyuyor. Bundan sonra alacağı eğitimle de bu seslere adapte olup konuşulan kelimeleri yorumlayabilecek anlayabilecek."dedi.

"35 yaşındaki Mehmet G'nin duyma sevinci gözlerine yansıdı"

Mehmet Gelin (35) Doğuştan her iki kulağında işitme kaybı mevcuttu kulaklık kullanıyor ancak her şeyi duyamıyordu. Yapılan Koklear implant (biyonik kulak) Ameliyatı sayesinde sesleri net duymaya başladı. İlk ses duyduğunda Mehmet’in verdiği tepki gösterdiği heyecan gözlerine yansıdı.

Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz hastalıkları uzmanı Op. Dr. Osman Erdoğan,"35 yaşındaki Erişkin hastamızın doğuştan her iki kulağında da ileri derecede işitme kaybı mevcuttu. Tek kulağına koklear implant ameliyatı gerçekleştirildi. Ayrıca hastamızın akrabalarında da yaklaşık beş kişi de bu implant ameliyatı da gerçekleştirilmiş. Yani bunun bir genetik bir altyapısı olduğunu düşünüyoruz. Diğer kardeşleri bu ameliyatı şehir dışında olmak zorunda kalmış. Fakat biz şimdi kendisine Urfa'da bu ameliyatı yaparak ona ulaşım sorunu yaşamadan ve bir problemi olduğunda rahatlıkla danışabileceği bir ortam sağlamış olduk. Bu ameliyat tamamen ücretsiz bir şekilde yapılmaktadır. Hastanemizde gerçekleştirdiğimiz bu koklear implant ameliyatı Şanlıurfa kamu hastanelerinde ilk defa bizim hastanemizde gerçekleştirilmiş oldu ve bunun için de hastalarımıza bu hizmeti verdiğimiz için mutluyuz." Şeklinde konuştu.

Hasta Yakını Hakkı CİDACI “Bizim dört çocuğumuz da işitme problemleri var. Onların Ameliyatını şehir dışında yaptık, zorluklarını yaşadık, gidip gelmede sıkıntı çektik. İl dışında sıkıntı çektik burada yapmamız daha iyi oldu. Memnun kaldık. Buradaki doktorlardan bütün personellerden Allah razı olsun”dedi.



