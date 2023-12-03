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Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, Tarım ve Orman İl Müdürü Nurettin Kıyas ve üreticilerin katıldığı dağıtım programı ile besicilerin deprem sonrası toparlanması ve üretime katılmaları teşvik ediliyor.

6 Şubat depremlerinde 11 bine yakın küçükbaş ve bin yüz civarında büyükbaş hayvan telef olmuş, yıkılan ahırların yeniden inşası için önemli adımlar atılmıştı. Bu kapsamda ahırların yeniden yapılarak üreticiye teslimi ile birlikte küçük ve büyükbaş hayvan dağıtımı da belirlenen kriterler doğrultusunda TİGEM tarafından yapılıyor.

TİGEM tarafından 356 çiftçiye daha önceden 10 bin 859 küçükbaş hayvan dağıtımı yapılmış, enkaz altında kalarak hayvanı telef olan 386 üretici için ise çalışmaların devam ettiği bildirilmişti. TİGEM tarafından bu kez de 356 üretici için bin 95 büyükbaş hayvan gönderildi.

Adıyaman merkeze bağlı Çemberlitaş Köyü yakınlarında bulunan bir çiftlik alanında düzenlenen programa, Adıyaman Valisi Osman Varol, Tarım ve Orman İl Müdürü Nurettin Kıyas, Ziraat Odası Başkanı Yaşar Özkan, üreticiler ve çok sayıda köylü vatandaş katıldı. Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, hayvan dağıtımı töreninde yaptığı konuşmada; "Devletimiz ilk günden itibaren milletimizin de büyük dayanışmasıyla bu kayıpları telefi edebilmek için vatandaşlarımızı tekrardan eski günlerine döndürebilmek için, eski refah düzeylerine kavuşturabilmek için yoğun bir çaba içerisinde. Bir taraftan yıkılan şehirlerimizi, köylerimizi, beldelerimizi ayağa kaldırmaya çalışıyoruz. Evini kaybeden, konutunu kaybeden vatandaşlarımızın kalıcı konutlarının inşaat çalışmalarını hızlı bir şekilde ettiriyoruz. Diğer taraftan şehrimizin ayağa kalkması için ekonomimize, küçük esnafımıza, sanayimize elimizden gelen desteği sağlamaya gayret ediyoruz. Bir taraftan da özellikle kırsalda işte bugün bir araya gelmemize vesile olan deprem sırasında veya deprem sonrasında hayvanları telef olan vatandaşlarımıza mümkün olduğu kadar tüm imkanlarla destek olmaya devam ediyoruz. Bu çerçevede ilimizde 11 bine yakın küçükbaş, bin 100'e yakın büyükbaş hayvan telefi karşılığında devletimizin sağladığı destekle bu hayvanlar vatandaşlarımıza dağıtıldı ve dağıtılmaya devam ediyor. Ben bu yaralarımızı saracağımıza, tekrardan ayağa kalkacağımıza, hızlı sürede konutları inşa edip hem eski faaliyetlerimizi, tarım faaliyetlerimize, hayvancılık faaliyetlerimize, ekonomik faaliyetlerimize hızlıca döneceğimize ben yürekten inanıyorum. Bunun için gece, gündüz koşturuyoruz, gayret ediyoruz" dedi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Nurettin Kıyas ise konuşmasında, "6 Şubat'ta Kahramanmaraş ekseninde meydana gelen depremde hayvanları telef olan çiftçilerimize bugün burada büyükbaş hayvan dağıtımı gerçekleştiriyoruz. Daha öncede ilimizde 10 bin 859 adet koyun ve keçi 356 çiftçimize dağıttık. Bugün burada da 386 çiftçilerimize büyükbaş hayvan dağıtımı gerçekleştiriyoruz. Bu hayvanlar Tarım Bakanlığımıza bağlı TİGEM işletmelerinden temin edildi ve hayvanı ölenlere bire bir hayvan veriyoruz. Net bir şekilde söylüyorum, bugün dağıttığımız hayvanlar çiftçilerimizin elindeki hayvanlardan çok çok iyi. TİGEM'de tamamen soy kütüğü, ön soy kütüğü, anne ve babası belli, süt verimi ile diğer değerleri belli sayısallaştırılmış hayvanlarımızdır. Bugün burada dağıtacağımızın toplam bedeli 161 milyon TL'dir" şeklinde konuştu.



Kaynak : PHA