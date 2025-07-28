Emniyet kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Siverek İlamat ve İnfaz Bürosu tarafından “Hırsızlık” suçundan aranan H.K. isimli şahsın, Adıyaman’da bir adreste saklandığı tespit edildi. Adrese yönelik düzenlenen operasyonda, şahsın kaçmaya çalıştığı belirlendi. Evin 3. katındaki balkonundan uzaklaşmak isteyen zanlı, ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.



Gözaltı işlemlerinin ardından H.K.’nin adli mercilere sevk edildiği ve cezaevine teslim edildiği öğrenildi.



Emniyet yetkilileri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

Kaynak : PHA