16 yaşındaki lise 2. sınıf öğrencisi Dilek Ç., Yeşilyurt Mahallesi'nde ailesiyle yaşarken, tam 38 gün önce okula gitmek için evden ayrılmıştı. Ancak o günden beri kendisinden haber alınamamıştı. Endişe ve arayış içinde olan ailesi, Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerinin titiz çalışmalarıyla umutlandı.

Polis ekipleri, Dilek Ç.'nin Gaziantep'te bir kafede çalıştığını tespit etti. Bu bilgi üzerine Adıyaman ve Gaziantep emniyet birimleri koordineli bir şekilde harekete geçerek Dilek Ç.'yi buldu. Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince polis merkezine götürülen ve gerekli işlemleri tamamlanan Dilek Ç., ailesine teslim edilmek üzere bir yurda yerleştirildi.

38 gün boyunca kızını arayan anne, Adıyaman Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine ve Emniyet Müdürü Cihat Dağdeviren'e teşekkürlerini iletti. Anne, Gaziantep'e giderek kızını yurttan alacağı öğrenildi.

Kaynak : PHA