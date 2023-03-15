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Öte yandan aynı kararda; Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Konseyi üyeliklerine, 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Japonya Hükümeti Arasında Türkiye Cumhuriyeti'nde Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin Kurulmasına Dair Anlaşma'nın 5'inci maddesi gereğince Prof. Dr. İsmail Demir, Prof. Dr. İbrahim Kalın, Dr. Yener Mehmet Sonuşen, Prof. Dr. Mehmet Naci İnci ve Prof. Dr. Erol Özvar getirildi.

Buna göre;

Karara göre, 12 üniversiteye rektör atamaları yapıldı.

Adıyaman ve Şanlıurfa'da sel: 1 ölü

Adıyaman ve Şanlıurfa'da sel: 1 ölü

Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

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